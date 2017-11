Ni las cámaras de seguridad, ubicadas a no más de 30 metros, espantaron a unos ladrones que no sólo se animaron a violentar la puerta del frente de una farmacia y a robar parte de la mercadería de ese local, sino que, de paso, también entraron al taller de chapa y pintura situado al lado, donde sustrajeron herramientas.



El doble golpe delictivo de ayer sucedió en la madrugada sobre calle Necochea, cerca de Telésfora Sánchez de Benavídez, en Capital. En el caso del taller de chapa y pintura San Cayetano, este es el cuarto robo en un año, denunció su propietario, Argentino Serafini.



Claudia Cardozo, dueña de la Farmacia Necochea, relató que los delincuentes forzaron la pequeña puerta de la persiana metálica hasta que la abrieron y después rompieron el vidrio de la puerta principal del negocio. La mujer aclaró que los delincuentes no se llevaron medicamentos, en cambio eligieron robar numerosos productos de perfumería y bijouterie cuyo monto no podía precisar. Además, abrieron la caja registradora y manotearon los 500 pesos que habían dejado de sencillo.



Los ladrones no se conformaron con ese botín, dado que se cruzaron al lado a través del techo o la medianera y se metieron al taller de chapa y pintura San Cayetano, propiedad de la familia Serafini. Al parecer, como no pudieron llevarse las máquinas pesadas, rompieron la puerta de una pieza que funciona como depósito y de ahí robaron decenas de herramientas de mano y una bicicleta. Los dueños relataron que desde octubre del año pasado a la fecha sufrieron 4 robos similares y perdieron máquinas y herramientas varias. En una ocasión hasta arrancaron la batería y la computadora de un auto que tenía para reparar. Hasta anoche, la Policía no tenía nada.