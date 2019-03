Al menos dos sujetos ingresaron a robar a una casa de Capital en las últimas horas de este martes y se llevaron 7 mil pesos en efectivo, herramientas y dos tarjetas de débito que luego utilizaron para extraer más dinero.

Según informaron las fuentes, una empleada doméstica que trabaja en la casa de una pareja de ancianos en el Barrio 25 de Mayo observó todo estaba revuelto y luego vio a un sujeto en un pasillo tras haber forzado una cerradura. La mujer le gritó y el ladrón terminó huyendo junto a otro malviviente que estaba en la calle.

De inmediato dieron aviso a la Policía y realizaron la denuncia correspondiente, pero ya era tarde porque los sujetos habían escapado con 7 mil pesos en efectivo, herramientas, documentación y dos tarjetas de débito.

Ni lerdos ni perezosos, los ladrones fueron a un cajero automático de Chimbas y realizaron tres extracciones con uno de los plásticos: en una sacaron $2 mil y en otras dos, $4 mil en cada una, sumando 10 mil pesos a los 7 mil en efectivo que robaron directamente de la casa.

Los damnificados fueron hasta el Banco San Juan y denunciaron el hecho, sin embargo de la entidad financiera, según contaron, les dijeron que no era problema de ellos y que no podían hacerse cargo porque no hubo violencia de por medio para realizar las extracciones. ”No puede pasar esto con la seguridad que hay en los cajeros”, se quejó una testigo del hecho.