El pasado 3 de enero, la familia Muñoz, del barrio Santo Domingo, en Chimbas, fue víctima del robo de gran cantidad de electrodomésticos. Doce días después, la Policía logró recuperar gran parte de los elementos que les sacaron, aunque no pudieron detener a los responsables.



Según informó personal de la Brigada de Investigación Norte, que intervino en el caso, al hacer la denuncia, las víctimas contaron que no se encontraban en su casa cuando los delincuentes rompieron la reja de una ventana e ingresaron a la vivienda.



Ellos relataron que les robaros varios efectos, entre ellos un televisor, una netbook, herramientas, documentación personal y un teléfono celular. Desde ese momento, los efectivos iniciaron las tareas de investigación y lograron establecer quiénes fueron los autores del hecho, los cuales son dos personas de sexo masculinos de Chimbas, conocidos en el ambiente delictivo por delitos de estas características.



Supieron además, que los delincuentes lograron vender y ocultar parte de los efectos sustraídos, en viviendas ubicadas en su departamento. Como consecuencia, la Policía realizó allanamientos en esos domicilios y las casas en las que viven los imputados. Allí secuestraron parte de los efectos que sustrajeron, que luego fueron reconocidos por sus dueños.



Sin embargo, no lograron aprehender a los acusados, que no se encontraron al momento de llevar cabo la medida Judicial. Ahora, los ladrones, cuyos datos no fueron difundidos por razones de secreto sumarial, son buscados intensamente por la fuerza policial.