El concejal de Rivadavia Gabriel Luna (32) sufrió en la madrugada del martes en 9 de Julio el robo de su camioneta Ford EcoSport roja modelo 2012, indicó la propia víctima. En la tarde de ayer, la Policía la encontró saqueada y quemada en Calle 14 antes de Paraguay, en Rawson, dijeron fuentes policiales.



El robo ocurrió sobre las 2 de la mañana del martes, cuando el edil del Bloque Compromiso por San Juan fue a visitar a una amiga que vive en calle Eusebio Zapata a metros de Abraham Goransky, en 9 de Julio. Al llegar al destino, apagó el motor de su camioneta y se bajó, sin sacar la llave. Como no salió nadie, el concejal dio la vuelta a la cuadra caminando para llegar a una casa donde había una fiesta y donde creía que allí podía estar. Pero nuevamente no la encontró y encima, cuando regresó (no pasaron ni 10 minutos) se topó con la desagradable sorpresa: su camioneta Ecosport no estaba.

Destruida. Así encontraron la Ford Ecosport del concejal Gabriel Luna. La quemaron luego de desmantelarla.

Según Luna, esa es una zona tranquila y nunca se imaginó que le podía pasar algo así. Dentro del vehículo estaba su celular y una billetera con documentación y $500.



El concejal dijo que está muy dolido porque al vehículo lo compró hace menos de un año después de hacer un gran esfuerzo para ahorrar el dinero que invirtió. "Hice mucho sacrificio para comprarla, la verdad que me duele mucho lo que me pasó", dijo.