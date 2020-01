Vulneró el emprendimiento en el que trabaja uno de sus familiares para hacerse de dos máquinas de coser y poder venderlas para comprar pasajes rumbo al Sur del país, donde buscaría trabajo. El hecho ocurrió en la cooperativa textil Las Rosas, ubicada en el Lote Hogar N°1 en Chimbas. Las trabajadoras del lugar denunciaron la falta de los artefactos ayer lunes, sin embargo, fuentes policiales aseguraron que las investigaciones resolvieron que el ilícito sucedió hace una de semanas atrás.

En la noche de ayer, según dijeron los dueños de la casa en la que se establece la cooperativa, cuando ellos no estaban en la vivienda, un hombre había ingresado violentamente al interior del local tras vulnerar las puertas de ingreso. Una vez dentro, y luego de inspeccionar qué podría ser de mayor valor, decidió robar dos máquinas de coser eléctricas. Hasta aquí el relato de las víctimas. No obstante, de acuerdo a las pericias de la Unidad Regional Noroeste, el asalto no ocurrió así.

La investigación de los uniformados derivó en que el ladrón no era una persona desconocida y que no tuvo lugar en ayer sino hace una semana. El hombre resultó ser el familiar de la responsable legal de Las Rosas y, debido a que fue denunciado con bastante posterioridad, tuvo tiempo a vender las máquinas; según se supo, con el dinero compró pasajes rumbo al Sur argentino en busca de algún trabajo.

Fuentes policiales indicaron que el malviviente está identificado y que las pericias lograron dar con una de las máquinas de coser vendidas. Hasta el momento, el hombre no fue detenido y está prófugo.