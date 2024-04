Nuevos detalles trascendieron sobre el robo ocurrido esta madrugada en el Supermercado Vea de Libertador y Del Bono, en Desamparados, Capital: los pesquisas hablan de un desacierto policial, revelaron que la caja de seguridad principal no pudo ser abierta y que la investigación tiene una complicación.

Los ladrones realizaron un boquete en el techo para ingresar y robar dinero de dos cajas de seguridad. Los delincuentes entraron a las oficinas de tesorería y también al Rapipago que funciona en el local. Al respecto, ahora trascendió que de las arcas del Vea fueron sustraídos $48.000, mientras que unos $180.000 fueron sacados de la caja del local de cobros, indicaron en la Fuerza.

¿Por qué el desacierto policial? Los voceros revelaron que durante la madrugada se activó un sensor que disparó la alarma del supermercado y que la Policía acudió al lugar, pero que desde afuera los efectivos no vieron nada raro y se marcharon.

Esa falla se suma a una del local: las cámaras de seguridad del interior no estaban funcionando, es por eso que el ataque no quedó filmado desde adentro. Esa es la piedra en la investigación, puesto que tener el registro de los ladrones podría haber sido muy útil para los pesquisas. No obstante, ya se encuentran trabajando en el rastreo de las cámaras de afuera y de los comercios y viviendas de la zona, afirmaron los voceros.

Hay que aclarar que el comercio no contaba con guardia de seguridad nocturno, al parecer, confiados por la zona, transitada casi a toda hora. Los encargados no pensaban que ladrones podrían animarse a entrar.

Por otro lado, trascendió que el botín no fue mayor debido a que los boqueteros no pudieron abrir la caja de seguridad principal del Vea. La hipótesis es que contaban con todas las herramientas para hacerlo, pero que por algún motivo no lo lograron y decidieron huir con los casi $230.000.

Investiga la UFI Delitos contra la Propiedad.