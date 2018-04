Era una caja fuerte sofisticada, como las que los ladrones de las películas de Hollywood abren con un estetoscopio, en perfecto sigilo. Sin embargo, en la localidad bonaerense de Balcarce, los asaltantes eligieron un método más directo: la forzaron con un soplete y un taladro.



El golpe les salió mejor de lo que esperaban. Adentro de la caja había 12 millones de pesos, un monto no precisado en dólares y cheques. Los ladrones se llevaron el botín en una carretilla y fueron perdiendo billetes en el camino. El robo fue hace una semana en la empresa de la familia del expiloto de TC José "Bocha" Ciantini, una planta de papas congeladas ubicada sobre la ruta 226. Hubo tres allanamientos, pero la investigación por ahora no dio resultados alentadores. Defraudado, el ex corredor tuiteó que es la tercera vez que lo roban en ocho meses y que "la Policía es impresentable".