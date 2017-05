Si no es violencia física o verbal, es violencia contra la institución. Parece que la saña contra las escuelas no tiene límites ni fin. Ahora, le tocó a la Media N°16 "Dr. Salvador Mazza" de Esteban Echeverría, en Buenos Aires. Les sacaron todo, les rompieron lo que quedaba y no pueden volver a dar clase. No saben hasta cuándo.

"Estamos haciendo pasar a los chicos para que vean, pero estamos sin clases", lamentó Eusebio González, portero de la institución. Su tono era entre desesperado y triste, porque no quedó nada en pie. Hubo tanta saña en el ataque vandálico que hasta hicieron pis adentro del edificio.

Todavía investigan cuántas personas fueron. Sólo se sabe que entraron en la noche del sábado-madrugada del domingo. Se llevaron computadoras y cuanto elemento de valor encontraron. El resto lo destruyeron: vaciaron cajones, pisaron papeles y hasta tiraron la comida al suelo.

Fuente: TN