Fueron dos las motos que lograron sustraer a la familia Zamitto, pero una de ellas fue recuperada en una huella.

Todo quedó grabado en video. Alrededor de las 2 del jueves, dos delincuentes llegaron al sector de los boxes del Club Náutico Ullum, se empeñaron durante 14 minutos en querer abrir uno de esos depósitos pero como no pudieron se cruzaron a uno del frente, de la familia Zamitto, y luego de intentar forzar el candado, optaron por levantarlo desde abajo. Lo consiguieron y huyeron con dos motos Suzuki, la 450cc enduro del jefe de familia y la 250cc cross de su hijo Franco, según contó ayer el propio joven, que es comerciante. El caso se descubrió casi enseguida. Al punto de que cuando el sereno del lugar volvió a hacer una ronda por el lugar de los boxes (se alquilan para guardar vehículos) notó que uno estaba abierto y en el acto avisó a la Policía, mientras salió a recorrer la zona en su moto. Según Franco Zamitto, los policías llegaron casi en el acto pero le dijeron al sereno que no saldrían a buscar a los ladrones porque no tenían sus chalecos antibalas. Instantes después, un amigo de la familia rastrilló la zona y halló la moto del padre de Franco, escondida cerca de una huella. La del joven (valuada en unos $170.000) no apareció y por eso ofrecen una recompensa (se puede llamar al 2616849559). "Lamentablemente ya se metieron tres veces en una semana. En una de esas robaron otra moto y dos bicicletas", dijo ayer Zamitto.