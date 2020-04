La bailarina de 38 años que se presentó el lunes de la semana pasada en la Comisaría de la Mujer para denunciar a Jonathan Barquiel -músico, bailarín, actor, artista visual y masoterapeuta- por abuso y acoso afirmó que tanto la acusación como su testimonio para esta entrevista tienen el propósito que Barquiel "no siga en sus círculos acosando a personas".

La presunta víctima afirmó que ocurrieron dos episodios que la impulsaron a tomar la decisión. Aseguró que lo conoce porque pertenece a la comunidad de la danza y del teatro y además por una amiga suya que mantuvo una relación con el denunciado. Contó que a raíz de ese contacto, Barquiel le ofreció una sesión gratuita de masoterapia y si le gustaba, que continuarían con otras.

"Fui para un masaje descontracturante y me sentí incómoda con unos masajes en la zona de la entrepierna. Me dijo que iba a masajear el glúteo pero yo no estaba cómoda y le dije que no. Me fui sintiéndome mal, pero no sabía si estaba ´perseguida' por la cantidad de casos de tipos que manosean y acosan", relató.

La bailarina afirmó que se animó a hablarlo con compañeras y comenzó a recibir testimonios de otras chicas que se habían retirado con la misma sensación tras recibir los masajes.

Fue la segunda situación la que la impulsó a presentar la acusación que dijo que hoy está en el Tercer Juzgado de Instrucción, según le contaron desde 'Ni Una Menos'. Relató que a raíz de un video de ella que él vio, la contactó por Whatsapp para decir que le gustó y que se excitó.

"Obvié esa parte y le respondí de las cuestiones técnicas", indicó. Y por un taller de entrenamiento físico que ella iba a dictar, comenzó él una seguidilla de mensajes que la llevaron a sentirse acosada. Lo habló ella con una amiga que integra la comunidad 'Colectiva Trabajadoras Escénicas' , donde encontró contención y se fue enterando de otros casos.

"Si esto no tomaba estado publico él seguiría en sus círculos acosando gente. No es sólo mi caso. Hay un abuso a una menor, a quien acompañamos con Ni Una Menos", indicó la bailarina.

La presunta víctima afirmó que antes de presentar al denuncia, "la Colectiva emitió un comunicado afirmando lo sucedido, sin dar nombres y él solo trató de justificarse, enviando los mensajes. En la comunidad artística ya se sabe del caso y habrá que ver si no habrá grupos tratando de cubrirlo". En tanto, ya hubo manifestaciones sobre el tema en contra de Barquiel.

Finalmente, la bailarina afirmó sentirse "bien, entera. Afortunadamente identifiqué este caso como es, abuso y acoso. No tengo miedo".

Los chats: