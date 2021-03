Matías Exequiel Mercado (19) quedó detenido durante las primeras horas del día de hoy por incumplir con una restricción perimetral que pesaba sobre él en relación a su ex novia, una chica menor de edad.

El hecho ocurrió en el departamento Caucete, más precisamente en calle Fermín Rodríguez entre Rawson y Diagonal Sarmiento. El relato policial indica que la menor de edad fue increpada por su ex pareja luego de salir de la escuela nocturna a la cual acude.

Pese a la orden judicial de prohibición de acercamiento que existe desde el año pasado, Mercado se acercó a su ex novia y comenzó a pedirle que detuviera su paso. La damnificada no hizo caso y continuó su marcha mientras aumentaba la insistencia y vehemencia de su ex pareja.

La victima incluso intentó tomarse un remis en medio del asedio de su ex pareja, pero Mercado le cerraba la puerta constantemente a la chica para que no pudiera subirse y el conductor decidió irse sin la pasajera.

Finalmente la joven caminó hasta que encontró una patrulla de la policía comunal a los cuales relató la situación. Inmediatamente se procede a la aprehensión del sujeto para ser trasladado a la Comisaría Nº9.

Posteriormente, la víctima junto a su hermana, quien apareció en el lugar, fueron trasladadas hasta la U.F.I. CAVIG para su contención e interposición de denuncia. De lo referido, se puso en conocimiento al Ayudante Fiscal quien se hace presente en el lugar del hecho ordenando las medidas legales.