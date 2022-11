Un hombre que había salido a andar en bicicleta murió en la calle al desplomarse repentinamente, en Santa Lucía. La víctima se llamaba Daniel Sánchez y tenía 74 años. Según fuentes judiciales, la desgracia ocurrió poco antes de las 13 de ayer, sobre calle Cordillera de Los Andes, unos 300 metros al Oeste de Marcelo Alvear.

La versión de los investigadores indica que Sánchez había salido a andar en bicicleta junto a dos acompañantes. La víctima iba al último cuando se desvaneció y cayó al suelo, donde quedó hasta la llegada de la ambulancia. Los esfuerzos por revivirlo fueron en vano, pues los paramédicos terminaron de constatar la ausencia de signos vitales.

La causa quedó en manos de la UFI Delitos Especiales. La hipótesis de los pesquisas es que Sánchez falleció por causas naturales, es decir, por una falla en su organismo y no por las lesiones que sufrió ayer en la caída. Sin embargo, eso lo confirmará o no la autopsia, cuyo resultado hasta anoche no estaba.