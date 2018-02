Imagen ilustrativa.

Hace dos semanas, Laura Sánchez, mandó a su hijo de 17 años a comprar. Él llevaba 100 pesos y para robárselos lo golpearon y le quebraron el brazo. Anteayer, el joven se quejaba del dolor, entonces decidió llevarlo al hospital. Cuando regresaron encontraron el peor panorama: habían roto la puerta y les habían robado todo.

La mujer de 45 años que trabaja como empleada y niñera en una casa de familia, vive en la villa Cenobia Bustos, en Rawson, pero aseguró que ya está preparando todo para mudarse.

“Yo soy madre y padre a la vez. Mis hijos mayores ya no viven conmigo, pero el más chico sí. Yo trabajo 10 horas diarias y no me quejo. Pero esto es terrible, me obliga a empezar de nuevo”, relató.

Laura contó que puso la denuncia, pero cree que no recuperará nada. “Cuando llegamos la puerta estaba rota. Me llevaron todo: la cocina, el microondas, las camas, la heladera, la bicicleta, el lavarropas y hasta la garrafa. Y a lo que no pudieron llevarse me lo rompieron, como las patas de la mesa y mi somier”, enumeró la mujer.

Sumado a eso, le robaron el sueldo que acababa de cobrar. “Me dejaron sin nada. Por suerte, una persona muy buena me ofreció una casa que me prestará hasta que pueda empezar a pagar el alquiler. Va a ser difícil, pero hay que salir adelante”, se lamentó.

Quien quiera colaborar con muebles o algún tipo de ayuda para la familia puede comunicarse al 154189953.