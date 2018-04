Una chica de 17 años oriunda de Ullum que circulaba en moto con un joven quedó al borde de la muerte por las graves lesiones que sufrió después de que chocaran en la mañana de ayer con un auto en Zonda, dijeron fuentes policiales. El impacto ocurrió minutos antes de las 7 en calle Las Moras al sur, metros antes de Sancassani, informó la Policía. La menor fue intervenida quirúrgicamente en el Hospital Rawson y al cierre de esta edición peleaba por su vida. Por su parte, el conductor de la moto se encontraba fuera de peligro.



Según dijeron los familiares, Erika Cortez salió a última hora del viernes de la escuela nocturna a la que asiste y no regresó a su casa, ubicada en Ullum, a varios kilómetros de donde ocurrió el siniestro vial. Fue ayer en la mañana cuando se desayunaron la noticia. Al parecer, la menor se fue con el joven, identificado como Jorge Luis Riveros, que tiene 18 años y que los familiares de la menor no saben bien quién es, pues no es su novio ni tampoco lo registran como una de sus amistades, contaron.

"Me he cansado de decir que use casco cuando ande en la moto". Padre de Erika Cortez

Lo cierto es que Riveros conducía una moto Zanella 110cc por calle Las Moras, y junto a él iba Cortez. Ninguno llevaba casco, informó la Policía. A las 6.45 y antes de llegar al cruce de calle Sancassani, la moto fue impactada por un auto Ford Focus conducido por un hombre que viajaba por la misma calle y en el mismo sentido. La Policía investiga si la moto se fue para el medio de la calle o si el conductor del auto no vio que la Zanella iba por el costado de la calzada y terminó embistiéndola.



Tras el impacto, la que se llevó la peor parte fue la menor. Una ambulancia llegó al lugar, los médicos constataron que la joven estaba grave y la trasladaron al Servicio de Urgencias del Hospital Guillermo Rawson, donde ni bien llegó ingresó al quirófano y fue operada. Cortez terminó con lesiones en todo el cuerpo, aunque los golpes más graves los recibió en su cabeza: sufrió fractura de cráneo. Mientras esperaban ayer en el hospital que la joven saliera de la operación, la familia lamentaba que la menor no haya tomado conciencia de la importancia de usar casco.



Al cierre de esta edición, Riveros se encontraba grave y peleaba por su vida internada en Terapia Intensiva, dijeron fuentes policiales.



Por su parte, Riveros también fue atendido en el Hospital Guillermo Rawson con politraumatismo. Su cuadro no era tan grave como el de la joven. El conductor del auto resultó ileso, informó la Policía.

>> Sanjuaninos volcaron en San Luis

Una pareja oriunda del departamento Rivadavia volcó en la mañana de ayer en la provincia de San Luis. Los damnificados viajaban en un auto Ford Ka y se dieron vuelta en el kilómetro 722 de la Autopista Serranías Puntanas, cerca de la localidad de Fraga. Los dos pasajeros fueron trasladados al hospital de esa localidad con lesiones leves, informó El Diario de la República citando fuentes policiales.



El vuelco ocurrió a las 8.10 de la mañana. Según las primeras conclusiones policiales, el conductor perdió el control del auto por algunos desniveles en el asfalto.



El vehículo era conducido por Julio Martino, de 69 años, acompañado por su mujer Mabel Anebola, de 64. Pese al violento impacto, fueron trasladados al hospital con lesiones leves y están fuera de peligro. Ambos llevaban puesto cinturón de seguridad y eso fue clave para que el siniestro no pasara a mayores.