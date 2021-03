El trayecto no era muy largo y lo hacía casi todos los días en su moto. Era desde su casa hasta la Municipalidad de San Martín, donde le asignaban alguna changa para que hiciera durante el día, como talar árboles. Pero ayer apenas recorrió unos pocos metros, aproximadamente 600, cuando la desgracia se coló en su camino, porque nada pudo hacer para evitar estrellarse contra un camión y su destino quedó sellado para siempre.

La víctima se llamaba Elías Ariel Garcías (36), pero todos lo conocían como "El Pelado Matamoro", que en realidad es el apellido de sus medio hermanos. Tenía cuatro hijos, dos instalados en San Luis (12 y 9 años) fruto de una relación anterior y otros dos (de 5 y 3) con quien estaba en pareja.

La tragedia ocurrió alrededor de las 8, cuando Garcías guiaba su Yamaha YFZ 125 cc por la calle Cruz Godoy en dirección al Norte. A la misma hora, Pablo Barboza (26), que conducía un Ford 900 en sentido contrario, intentó doblar hacia el Este por una de las bocacalles del Barrio Virgen del Rosario y en ese momento ocurrió lo peor, porque Garcías no alcanzó a frenar la moto y se estampó contra el costado derecho del camión, cerca de las ruedas traseras. El impacto fue muy violento, tanto que el motociclista falleció en el lugar, pese a las prácticas de reanimación que intentaron los vecinos.

Sin chances. Elías Garcías (derecha) perdió la vida prácticamente en el acto, luego de impactar contra el camión. Sus familiares dijeron con mucha bronca que el camionero se le atravesó.

"Estaba esperando el colectivo para ir al centro cuando me avisaron. Fui y lo vi tirado. Un policía me pedía que no lo tocara, me decía que estaba desmayado...¡¿cómo no lo voy a tocar!? Le saqué el casco y le vi la cabeza morada. Ahí me di cuenta que estaba muerto", dijo ayer Zulma Garcías, la madre, mientras intentaba contener las lágrimas. Y agregó: "El camionero ha doblado como ha venido, no ha frenado. Mi hijo tenía la pasada, por eso estamos con tanta bronca. Era tan bueno... vivía trabajando, no quería ni hacer trámites para laburar todos los días. Esto nos destruye".

En el lugar estuvo presente el fiscal Renato Roca, de la UFI Delitos Especiales, dirigiendo medidas que puedan ayudar a esclarecer el caso, como las pruebas que recolectó la División Criminalística. El camionero quedó detenido, acusado de homicidio culposo.