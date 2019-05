Sin chances. Tanto la moto de la víctima como la parte delantera derecha del Peugeot 206 quedaron muy dañadas. Hugo Murúa (abajo) no tuvo escapatoria.

Hugo Daniel Murúa (18) no le mezquinaba cuando de trabajar se trataba. Hacía poco tiempo había terminado la secundaria y se dedicaba a vender bolsas de residuos en los comercios. Y era justamente lo que estaba haciendo cuando protagonizó un siniestro vial en Rawson que lo llevó a la muerte, el último domingo, tras permanecer 5 días internado.



"Era un pibe sano, no jodía a nadie. No tomaba, no fumaba, sólo se dedicaba a trabajar para sacar sus cosas adelante", dijo una tía, empapada en llanto, mientras junto a otros familiares trataban de consolar ayer a la madre del chico en su casa del Barrio La Quebrada, en Rawson, donde también residía la víctima.



La desgracia ocurrió sobre las 21 del pasado martes, cuando Murúa se dirigía en su moto Legnano 125 cc a tomar un pedido en un negocio. Se quedó en el intento, porque cuando circulaba por Doctor Ortega hacia el Oeste, no pudo hacer nada para evitar impactar contra un auto Peugeot 206 que iba adelante suyo en la misma dirección y giró para ingresar en el camping de oficiales de la Policía, ubicado al Este del cruce con Hipólito Yrigoyen, en Rawson. El conductor del auto, identificado como Marcelo Cortez (30, chimbero) al parecer pretendía ingresar al camping para hacer deportes.



"Huguito" le decían al fallecido y fue trasladado al Hospital Rawson con politraumatismo, una fractura y un fuerte golpe en la cabeza. Quedó internado en Terapia Intensiva y desde un primer momento los pronósticos no eran alentadores. Finalmente, en la siesta del pasado domingo pasó lo que todos temían.



La familia ayer estaba destrozada por el trágico final del chico, que además de muy trabajador era apasionado por el fútbol. Incluso años atrás había jugado en el Club Atlético Juventud Alianza, dijeron.



La muerte de Murúa provocó que desde el Primer Juzgado Correccional ordenaran la detención de Cortez, aunque hasta anoche no se había hecho efectiva. Las pruebas que recolectó Criminalística serán claves para determinar o no si el automovilista cometió alguna negligencia al momento del siniestro.