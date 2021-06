Los investigadores que trabajan en la búsqueda de Guadalupe Belén Lucero (5) en San Luis ayer no descartaban que el móvil de la desaparición sea un posible ajuste de cuentas vinculado al narcomenudeo. "Hay una persona muy relevante del entorno de la nena que acercó a nosotros esta teoría que indica que la desaparición tendría que ver con un ajuste de cuentas relacionado a la droga, porque uno de los familiares más cercanos a ella es adicto", explicó un pesquisa a Infobae, portal que reprodujo el testimonio de otra fuente con acceso a la causa: "Las relaciones de la familia de la nena no eran las mejores. Había muchas peleas. Esto no quiere decir que la desaparición esté relacionada pero es un dato más a tener en cuenta ante la incertidumbre igual que la pista narco".

En la línea de una presunta narcovenganza, Lucas Chacón, vocero de la Policía de San Luis, dijo: "Es una de las hipótesis y la Policía no la descarta". Y agregó que "la búsqueda está enfocada a hallar a Guadalupe con vida".

DE GUADALUPE nada se sabe desde el pasado lunes. Los papás de la nena fueron llamados ayer por la Justicia para ampliar su declaración. Foto: Agencia de Noticias San Luis.

En la jornada de ayer volvieron a tomarle declaración a la familia, a pedido del juez penal Ariel Parrillis, quien lleva adelante la causa. Héctor Zavala, abogado de Eric Lucero, el papá de Guadalupe, explicó a TN que los volvieron a llamar a declarar porque "ha empezado a trabajar un nuevo equipo de investigadores". "Se investiga sobre lo que ya se hizo, repreguntarán y ampliarán preguntas a todos los que ya lo hicieron", amplió.

Por otro lado, también se intensificaron los rastrillajes (ya se hicieron más de 140 allanamientos). Por la mañana, los efectivos encontraron algunas manchas de sangre en inmediaciones al cerro El Lince, ubicado en la capital provincial. Sin embargo, no eran de relevancia para la investigación.

La nena desapareció el lunes pasadas las 19, cuando jugaba con unos primitos a las escondidas. Uno de los pequeños dijo que Guadalupe se fue con una mujer de características físicas similares a una de sus tías, de 20 años. Esa es la principal hipótesis sobre la que se basan los investigadores para realizar la búsqueda de la niña, aunque no pudieron identificar a esa mujer.