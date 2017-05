Unos ladrones atacaron la casa de un peón rural aparentemente buscando un dinero que éste cobró por un seguro y, como no encontraron más que 85 pesos, se llevaron artefactos y electrodomésticos de dicha vivienda ubicada en una finca de callejón Coria en Las Chacritas, 9 de Julio.



El robo se produjo el miércoles por la tarde y la víctima fue Hugo Valdez, el encargado de la finca Don Rivas, indicaron fuentes del caso. El obrero habría dicho que cobró un dinero por un accidente laboral, pero ya no lo tenía. Los ladrones parece que iban por esa plata y fue así que entraron a su vivienda cuando éste no estaba. Al final, sólo robaron 85 pesos, un viejo tv, un dvd, una plancha, tres garrafas y ropa interior.