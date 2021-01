Una ingrata sorpresa se llevó un hombre cuando fue a retirar su Volkswagen Gol Power al Depósito Judicial de 9 de Julio. Pese a que se supone que el predio está las 24 horas custodiado, delincuentes se lo desvalijaron entero. Del interior le robaron un estéreo con pantalla y control remoto, una etapa de potencia, unos lentes de sol de marca, un kit para asado, una llave de paso de nafta a GNC y un cargador para celular. Además le abrieron el capot y le sustrajeron la batería, le rompieron las ópticas para llevarse dos lámparas Cree Led y hasta le robaron las escobillas limpiaparabrisas. Según Juan Manuel Nievas (44), la víctima, lo que le sustrajeron tiene un valor aproximado a $180.000. "No fue un simple robo, ha sido un terrible saqueo, no les importó nada. Tengo mucha bronca, mucha impotencia. Sospecho de la Policía, de los que supuestamente se encargan de que el predio sea seguro. ¿Ahora cómo hago para recuperar mis cosas?", se quejó el hombre, y afirmó que el predio es una "zona liberada que los delincuentes puedan accionar". El Gol Power estaba en el depósito desde el 28 de agosto pasado y es al menos el segundo vehículo que fue desvalijado en los últimos días (ver recuadro). Para acceder al interior, el o los ladrones cortaron el burlete del vidrio trasero derecho, removieron el cristal y abrieron la puerta. Según Nievas, ese trabajo seguramente les llevó tiempo, al igual que el resto del ataque. Es por eso que sospecha que alguien de la Fuerza colaboró en el ilícito, al menos haciendo la vista gorda. "Esto que me ha pasado es grave, se supone que tenemos que confiar en los efectivos que tienen que cuidar nuestras cosas. La verdad que es una vergüenza... voy a llegar hasta las últimas instancias", cerró.

También a un Chevrolet Corsa



Días antes de que Nievas descubriera el ataque a su Gol Power, un joven se encontró con una escena parecida con su Chevrolet Corsa (foto). Se trata de Lucas Borchert, quien denunció que le sustrajeron un estéreo, dos parlantes 6x9, dos etapas de potencia, un parlante subwoofer, $3.000 y la batería. Y también estalló contra los policías que custodian el predio. "A los parlantes le sacaron tornillo por tornillo. No han arrancado nada, han tenido todo el tiempo del mundo, ni los cables de la batería han cortado. ¿Cómo es posible que nadie haya visto nada?", dijo en aquella oportunidad.