"Totales" fueron las pérdidas por el fuego, en un departamento del primer piso de un edificio en España al 619 Norte, en Concepción, Capital. El único morador del lugar habló de un accidente.

Cuando los Bomberos del cuartel central de la Policía llegaron al departamento, poco se pudo hacer por las cosas que había adentro, consumidas todas por las llamas y dañadas las demás por el calor y el hollín, dijeron fuentes policiales. Debieron trabajar de todos modos porque el fuego se había producido en un lugar poco cómodo para trabajar, un primer piso en un edificio, y porque era necesario controlar el siniestro para evitar su propagación a otros departamentos colindantes. La vida de las personas no corrió riesgos, a pesar de la necesaria y rápida evacuación y de las previsiones que se tomaron al cortar la electricidad y el servicio de gas, indicaron.



Lo que llamó la atención de los uniformados fue la versión que dio el único morador de ese departamento, que pudo ponerse a salvo cuando ya el fuego había avanzado. Según la Policía, el hombre de 32 años dijo que el siniestro se inició porque se había quedado dormido con un cigarrillo encendido.



Todo pasó alrededor de la 1 de ayer en un departamento del primer piso de España al 619 Norte, en Concepción, Capital, cuya propiedad fue atribuida a una familia de apellido Jofré.



Luego de que los bomberos controlaran el siniestro, quedó al descubierto que los muebles, electrodomésticos y otras pertenencias de la familia en el living comedor, dos dormitorios y un baño habían sido destruidos por las llamas y el calor.



A pesar de la versión que dio hombre, los investigadores de la seccional 2da que dirige el comisario inspector Domingo Sombra, esperaban conocer el resultado de las pericias encaradas por bomberos, para saber si se confirma o no la versión que dio el hijo de los dueños de casa.



Ese informe será fundamental también para determinar si la causa debe o no pasar al archivo, precisaron.