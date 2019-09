¿Se autoincriminará? Marcos Mercado diría que los delitos fueron de su exclusiva autoría.

Delito: homicidio en ocasión de robo. Pena: entre 10 y 25 años de cárcel. Víctima: Kevin Guevara (24). Acusados: Marcos David Mercado Tello, Ariel Ochoa, Ezequiel Trigo. El próximo lunes, uno de los tres acusados intentaría instalar ante el tribunal de la Sala I de la Cámara Penal que únicamente él fue responsable de toda la maniobra delictiva que terminó con los días de ese joven. Kevin perdió la vida el 27 de febrero del año pasado, luego de una agonía de un mes en el hospital Rawson a causa de los cinco puntazos que afectaron órganos vitales de su cuerpo, a poco de llegar a su casa en Caucete. Según fuentes judiciales, Mercado se autoincriminaría para mejorar la situación de Ochoa y Trigo.



Mercado es el mismo que cuando era menor, en 2015, por poco no mató de un puntazo a otro joven en Caucete, caso que mereció una sanción a una juez por prejuzgar y por el cual deberá ser juzgado otra vez (ver El mismo...).



Quienes buscarán demostrar que los tres, y no sólo Mercado, participaron de ese ataque criminal son la fiscal Marcela Torres y, principalmente, la familia de la víctima.



"Tienen que ser condenados todos, les tienen que dar perpetua porque mi hijo me dijo que él iba a la casa hablando por teléfono cuando lo atacaron por la espalda a puntazos. El nunca se resistió. Debe haber una condena ejemplar para la comunidad de Caucete y también para todo San Juan, para que estas muertes injustas no ocurran más", dijo ayer Luis Guevara, padre de la víctima, quien pidió apoyo a la gente para reclamar Justicia por su hijo y mayor seguridad en Caucete.



Kevin era el menor de dos hermanos, padre de un nene y maestro mayor de obras. Según su padre, se dedicaba básicamente a trabajos con placas de yeso, pintura y electricidad.



Fue atacado sobre las 4 del 27 de enero de 2018 cuando volvía a pie y estaba a cuatro cuadras de su casa en el barrio Felipe Cobas.



El juicio para determinar si Mercado, Ochoa y Trigo deben o no ser castigados por ese crimen, incluirá la versión de los acusados, los relatos de testigos, pericias y otras pruebas. La palabra final, en una sentencia, la tendrán los jueces Silvia Peña Sansó de Ruiz, Juan Carlos Caballero Vidal (h) y Raúl José Iglesias.

Ariel Ochoa es otros de los acusados. Fue detenido días después que Mercado.

Ezequiel Trigo también fue ubicado en la escena del crimen por un testigo. VÍCTIMA. Kevin Guevara (24) agonizó un mes tras el ataque.

El mismo que casi mató a otro joven

No es la primera vez que Marcos Mercado comete un violento ataque con arma blanca. El 30 de agosto de 2015, sobre las 6, discutió a la salida de un cumpleaños con Diego Gonzalo Arias en una plaza del barrio Area II, Caucete, y le dio un puntazo que lo dejó con las vísceras fuera de su cuerpo. Se salvó de milagro. Mercado era menor (tenía 17 años) cuando cometió ese delito, considerado por Fiscalía como tentativa de homicidio. Pero al llegar a juicio la jueza María Julia Camus le modificó el delito por lesiones graves y al final del juicio lo condenó a 2 años por esa figura delictiva. Su decisión le mereció una sanción de la Corte de Justicia porque no podía adelantar opinión antes de la sentencia. El fallo fue anulado y Mercado deberá ser juzgado otra vez.