Una mujer que estaba enviándose mensajes por celular con un primo terminó siendo golpeada ferozmente por su pareja, quien este viernes fue juzgado y recibió 6 meses de prisión condicional, por lo que no irá preso.

Según indicaron fuentes del Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió el pasado 11 de diciembre a las 20, en una vivienda sanjuanina.

La mujer y su agresor, Roberto Gerardo Morales, estaba acostados en su domicilio junto a sus dos hijos pequeños. En ese momento, ella comenzó a mensajearse con primo, utilizando el celular que compartía con su pareja. Morales le arrebató el celular, leyó los mensajes y empezó a gritar: "No te hagas la loca vos, no me vayas a andar gorreando con tu primo. Sos una pu... igual que tu mamá".

La mujer decidió no responderle fue entonces que el denunciado tiró el celular contra la pared, le sacó el chip y se acercó a ella, que se estaba levantando de la cama. Luego, la tomó del pelo y empezó a darle golpes de puño en la cabeza y la cara.

La víctima logró escapar y comenzó a gritar pidiendo ayuda. Al salir de la casa fue corriendo hasta la casa de un vecino, que llamó al 911. Cuando ella regresó a su casa, el hombre se había ido.

Finalmente, el imputado fue detenido el pasado 4 de enero y ahora, durante la audiencia de control de detención, en Juicio Abreviado, fue condenado a 6 meses de cumplimiento condicional, por ser autor responsable del delito de lesiones leves agravadas por el vínculo.