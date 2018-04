Muy complicado. Algunas de las maniobras que se le atribuyen al médico, son consideradas en varios fallos como una violación.

Los policías de Seguridad Personal ya habían allanado su casa de calle España, en Concepción, Capital, y habían secuestrado celulares, computadoras y otros soportes informáticos y fílmicos, tal como pedía el juez de Jáchal e Iglesia, Pablo Oritja. Y ya se disponían a allanar otra vivienda del barrio Natania III de Capital donde habría estado oculto, cuando suspendieron esa medida ordenada por el juez Guillermo Adárvez porque se enteraron que el ginecólogo Carlos Hugo Martínez, cruzaba en ese momento los portones de la Central de Policía, acompañado de un abogado, para entregarse y quedar preso, sobre las 22 de noche, dijeron fuentes policiales.



Ahora el médico que ganó notoriedad nacional en los últimos días por supuestos abusos sexuales a varias pacientes, tendrá la posibilidad de defenderse y dar o no su versión de los hechos. Lo que se le viene no es sencillo, pues lo más probable es que le atribuyan delitos sexuales que no son excarcelables: en Jáchal, es investigado por dos presuntos abusos, uno ocurrido en octubre del año pasado, el otro denunciado el 15 de marzo pasado. En los Tribunales de Capital tiene por ahora 10 denuncias y será el juez Adárvez quien definirá su situación. En 2013, fue denunciado y procesado por otro caso calificado como abuso simple, pero ya prescribió, dijeron fuentes judiciales.