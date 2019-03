Un accidente fatal conmocionó a la zona sur de Rosario. Un hombre de 40 años murió luego de que la camioneta en la que se encontraba fuera embestida a alta velocidad por un auto manejado por un joven de 21 años.

Según los testigos, el joven que provocó el fatal accidente iba a más de 100 kilómetros por ahora. Una investigación posterior, determinó que el muchacho se define a sí mismo como “amante de la velocidad”e incluso en su cuenta de Youtube se lo ve conduciendo con maniobras prohibidas.

En uno de sus videos, grabado a fines del 2017, se lo puede ver arriba de otro coche sobre la avenida San Martín, la misma en la que circulaba este miércoles cuando embistió al otro vehículo, conduciendo con el celular en mano a más 180 kilómetros por hora. “Para los que no me conocen me encanta correr, lo llevo en la sangre”, le dice a la cámara.

La Fiscalía de Rosario informó que en el choque, producido durante la noche del miércoles, perdió la vida Fabrizio Cragniolo, quien se dirigía por calle Garibaldi y se prestaba a cruzar la avenida San Martín al momento de ser embestido.

Al conductor del Ford Focus, identificado como Abraham D., se le realizaron los exámenes de alcoholemia y alcoholuria, ambos dieron negativos, y se le dictó la libertad con formación de causa por homicidio culposo.

No obstante, la fiscal Valeria Piazza, a cargo de la investigación, ordenó el allanamiento de su vivienda. Allí se secuestraron dos celulares que fueron enviados a peritar.

Desde la Fiscalía informaron que “hay medias para la velocidad que circulaba al momento del siniestro” y que una vez que “la totalidad de la evidencia sea relevada se determinará la posible audiencia imputativa”.