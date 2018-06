Cuando todo empezó, eran solo mensajes. Así fue como el hombre de unos 24 años pretendió ganarse la confianza de una nena de 12. Pero lo descubrió la madre de la menor y se hizo pasar por ella para poder enfrentarlo. Lo citó en un parque de la ciudad de La Plata y en medio de la discusión, apareció la policía.

El acoso en las redes sociales llevaba varios días. Después de intercambiar varios mensajes, el acusado le mandó por chat fotos en ropa interior y no perdió mucho tiempo más en revelar sus verdaderas intenciones y proponer un encuentro. Lo que no imaginaba es que del otro lado ya no lo leía la chica sino su mamá, ni que la mujer había ideado un plan para atraparlo.

La cita fue en el Parque Castelli, en 24 entre 66 y 67, a las 3 de la tarde. Madre e hija fueron a confrontarlo y la escena fue advertida por policías que estaban de consigna cerca del lugar. Los oficiales se acercaron creyendo que se trataba de una pelea de pareja pero terminaron descubriendo algo mucho más grave.

La mamá de la víctima les mostró los mensajes que había intercambiado con el hombre y las fotos que este le había mandado a su hija como prueba de su denuncia. En ese mismo momento el sujeto quedó aprehendido y le secuestraron un bolso donde llevaba marihuana y preservativos. La investigación quedó en manos de la fiscal Cecilia Corfield, quien le abrió una causa por grooming y por portación de estupefacientes.