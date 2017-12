Recuerdo. Este es Carlos José Vargas, quien era policía retirado y sonidista.



Lo último que escucharon decir a Carlos Vargas fue que pasaba a comprar asado en un negocio de la calle 5 y de ahí se iba para la despedida de fin de año que tenía con sus amigos. Salió de su casa con ese plan, pero no pasó ni media hora que su familia tuvo malas noticias. Le avisaron que Vargas acababa de estrellar su moto contra un camión estacionado y que estaba muerto.



Así de terrible fue el final de Carlos José Vargas, un policía retirado de 51 años que protagonizó un inesperado accidente de tránsito el viernes por la noche en Rawson. El hombre tenía cinco hijos y ocho nietos y residía en el Lote Hogar 27 de Pocito. Era conocido porque se dedicaba a poner música en eventos sociales.

La escena del accidente. El hombre golpeó contra la parte trasera de un camión Dodge estacionado en el costado Sur de calle 5, en el límite entre Rawson y Pocito.

Es un misterio qué fue lo que originó el accidente. En la Policía afirmaron que no hay testigos directos, que digan si intervino un tercer vehículo o si vieron algún movimiento extraño en el motociclista al momento del choque. La familia de Vargas afirma que éste había sufrido un infarto hace 2 años y padecía problemas de presión arterial. Un dato no menor es que la calle 5, donde ocurrió el siniestro, había quedado sin luz por un corte del suministro eléctrico y eso pudo influir en la visibilidad del motociclista, que impactó con un camión Dodge 800 estacionado sobre el costado Sur de esa arteria, entre Mendoza y San Roque. Ese vehículo pertenece a Cristian Más (32), indicó la Policía.



Roxana Vargas contó que su padre, Carlos Vargas, tenía una despedida de fin de año esa noche. "Se iba a un asado. Había querido comprar carne acá en el barrio y no consiguió. Salió como a las 22 en su moto. Y nos dijo que pasaría a comprar carne en algún negocio de la calle 5 y se iba a la despedida. Después no supimos nada de él hasta que nos avisaron del accidente", relató la joven.



Nadie sabe con certeza qué le pasó. Todo hace suponer que Vargas supuestamente no vio al camión o perdió el control de su Guerrero 200cc, fue entonces que se estrelló contra la parte trasera de ese Dodge y el golpe terminó siendo mortal. Anoche, se supo que la autopsia reveló que falleció producto de las heridas del impacto y no por un infarto, como algunos especulaban.

