La pareja de Juan José de la Plata, quien ahora lo denunció por violencia de género, lo había defendido a todas luces cuando el nombre del médico y exrugbier había salido del anonimato con la acusación por la presunta golpiza contra su hija (de una relación anterior).

La mujer (no es identificada para proteger su integridad) le había dedicado un extenso mensaje vía Facebook en el que le decía "sé lo que sos, no tengo dudas" y en el que lo describía como "el mejor marido sin papeles que se puede tener".

"Mi amor, mi compañero, el mejor marido sin papeles que se puede tener. El padraso, el mejor entrenador, el atento, el mejor médico, mi compañero de ruta. Pronto se acabaran las mentiras, todo cae por su propio peso amor. Te amo y aca voy a estar. Se lo que sos, no tengo dudas. Te amo, te necesito y esto nos hace más fuerte que nunca. Nada nos va a romper. Porque nacimos fuertes, no me bajes la cabeza pichon mío. Que no me cabe en el cuerpo tanta angustia.. Esto también pasará mi amor (sic)", le había escrito. Sobre el final, había agregado: "Nada importa de lo que digan. Tenes el apoyo de miles de personas que te conocen y saben lo que sos y COMO sos. El resto es de palo... siempre al pie del cañon pichon mio. Te amo siempre (sic)".

Todo esa apreciación al parecer ahora cambió pues la mujer denunció en la UFI Cavig que De la Plata la agredió. El médico fue detenido este lunes por la noche y en las próximas enfrentará la audiencia en la que conocerá de qué se lo acusa. Si lo desea puede declarar.

Respecto a la causa por las lesiones leves en perjuicio de su hija (se dijo que le dio cintazos), De la Plata había sido beneficiado con probation (suspensión del juicio a prueba).