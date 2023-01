Una familia del barrio marplatense de Florencio Sánchez no sale de su asombro: anoche tres delincuentes ingresaron a robar a su casa y ahorcaron a su propietario, un jubilado de la policía de 59 años, para que les entregue dinero en efectivo. Los gritos del hombre alertaron a una vecina que activó la alarma y puso en fuga a los malvivientes. Pero el dolor se multiplicó cuando la víctima vio en las imágenes de las cámaras de seguridad que uno de los que protagonizó la violenta entradera era su exyerno.

“El robo fue hoy (martes) a las 0.25 de la madrugada cuando tres personas entraron a la casa de mi papá, que es un policía retirado. Lo peor es que por las cámaras de seguridad identificamos a mi exconcuñado, que les abrió la puerta de la entrada a otros dos cómplices. No sabemos cuando consiguió esa llave. Él se separó de mi cuñada hace dos semanas y siempre acompañaba a mi papá a todos lados, sabía sus movimientos y que tenía plata en la casa. Nunca sospechamos algo así pero vimos los videos varias veces y es él”, lamentó el hijo de la víctima en diálogo con 0223.

#MardelPlata #video Violenta entradera en el barrio Florencio Sánchez: uno de los delincuentes era su exyerno. Ocurrió este martes a la madrugada y fue captado por las cámaras de seguridad. Al hombre lo ahorcaron para que les entregue dinero. pic.twitter.com/aUNGmM8Wrh — 0223 (@0223comar) January 10, 2023

El joven contó que la relación de pareja con la hija de la víctima duró un año y medio y que terminó hace dos semanas. “En el video se ve como se queda en el garage y entran a robarle los otros dos tipos. Como mi papá no les quería dar la plata, comenzaron a ahorcarlo y no lo soltaban. Mi viejo como pudo, se zafó y gritó. Lo escuchó la vecina y activó la alarma, lo que hizo que los tipos huyeran. Casi me lo matan”, dijo.

Luego el hombre, un policía retirado con problemas de movilidad en una de sus piernas, fue atendido por una ambulancia aunque no requirió de internación. La familia realizó la denuncia en la comisaría quinta y según pudo confirmar este medio, en estos momentos busca a los delincuentes.