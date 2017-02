Algo andaba mal, porque dicen que la dueña de casa tocó la cocina y sintió un pequeño golpe de corriente. Uno de los hijos advirtió lo mismo cuando agarró la llave de la ducha para bañarse.



Esto los alarmó, al punto que cortaron el suministro eléctrico por unas horas. Más tarde llegó el jefe de familia, don Oscar Guevara, un experimentado albañil que quiso sacarse la duda si había o no una fuga de energía y subió al techo a ver qué pasaba.



No fue una buena idea: además que subió en ojotas y en short, tuvo la desgracia que recibió un fulminante golpe de corriente que le provocó la muerte en pocos minutos, según la Policía.



La testigo casual de la tragedia fue Eliana Guevara, la hija, que también había subido al techo de su casa en la calle Río Negro al 295, en Villa El Salvador, Chimbas. La joven mujer contó: ‘vi que mi papá tocó el cable de DirecTv y empezó temblar. Ahí cayó, y como que seguía moviéndose por la corriente y largaba espuma por la boca.



Tuve que tirar del cable y sacarlo para que se quedara quieto. Estaba inconsciente. Le hicimos los primeros auxilios por un rato. Respiraba, después volvía a trabarse y no reaccionaba. Y no hubo caso’.



Oscar Antonio Guevara (58), un capataz de obra y padre de 8 hijos, murió alrededor de las 17 ayer. El servicio médico que llegó sólo constató su fallecimiento. Los propios hijos de la víctima ya habían cortado el suministro eléctrico al momento del accidente, de modo que cuando llegaron los policías de la Seccional 17ma y personal de Energía San Juan no pudieron detectar de dónde supuestamente provenía la falla eléctrica.



Eliana Guevara dijo: ‘me cansé de llamar a Energía San Juan para que vengan a ver el problema y no vinieron nunca. Por eso mi papá tuvo que subir al techo a ver qué pasaba’. La primera sospecha es que ese cable o el techo estaba electrificado por alguna fuga de corriente por una conexión precaria. Eso lo va a confirmar las pericias, explicó un jefe policial.