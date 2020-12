La madre del femicida Fabián Tablado, detenido este miércoles por violar la restricción perimetral impuesta por la Justicia para evitar que se acercara al padre de la víctima, aseguró esta tarde que su hijo "no se merece lo que le está pasando" y que el papá de la joven asesinada "le tiene miedo" pero no sabe "de qué".



En la puerta de la Fiscalía de Violencia de Género de Tigre, donde Tablado iba a ser indagado, su madre María Esther Gallardo afirmó ante la prensa que su hijo "no hizo nada malo, cometió una infracción", y que solo "llevó a sus hijas a tomar un helado".

"Se ve que el señor (Edgardo) Aló le tiene miedo, no sé de qué le tiene miedo", dijo la mujer y agregó que "lamentablemente el dolor de un padre no lo deja vivir en paz y piensa que tiene que buscar constantemente cosas para ponerlo preso (a Tablado)".



La madre del femicida expresó que su hijo "no cometió ningún delito" y que ninguno de los dos " sabía que el señor Aló trabaja ahí".



"Yo vivo a tres cuadras del trabajo de Aló, no estoy pendiente de la vida de él ni de nadie", aseveró Gallardo, tras lo cual añadió: "Lo vieron en las cámaras y el señor Aló pensó que con las dos nenas en la mano le iba a hacer algo."



En tanto, reconoció que su hijo no podía tener contacto con sus hijas mellizas pero argumentó que había vencido el plazo en el que el hombre debía llevar puesta la pulsera electrónica y que no se la habían retirado por "la cuestión de la pandemia".

En ese sentido, dijo que ella misma lo convenció "de que no vaya a presentarse a la comisaría" porque su hijo lo quería hacer.



"¿Yo tengo la culpa de que mi hijo mató? Yo no le enseñé a mi hijo a matar, o la gente se piensa que yo, madre, soy un robot", continuó la mujer y luego se refirió al crimen de Carolina Aló: "No sé qué le pasó a Fabián en ese momento."



Según Gallardo, "hace 26 años" que está "sufriendo" y aseguró que ha "pasado las peores cosas de su vida", y que no fue " fácil" para ella saber que su hijo "mató a una persona", pero "en este momento no cometió ningún pecado".

Fuente: Crónica