Se difundió el triste dato que en los últimos 20 días, separaron a once bebés de sus madres porque corrían serio riesgo de vida. Más de la mitad tenían cocaína en sangre.

Desde Niñez de la provincia de Santa Fe iniciaron la búsqueda de familias solidarias que puedan contener a estos bebés.

Al respecto, el padre Fabián Belay, referente de la Pastoral contra la Drogadependencia del Arzobispado de Rosario, fue muy crítico respecto al momento que estamos atravesando y no avizora un buen futuro en el corto plazo.

“Uno de los temas que venimos tratando estos dos últimos años, son las consecuencias que vemos de la pandemia. Dos años sin presencia escolar, sin presencia en los clubes y de algún modo toda la red de contención que tenían muchos chicos no estuvo”, comentó el padre Belay.

“En el tema adicciones –continuó-, muchas veces se tiene una mirada neoliberal: la persona como es libre, respetamos sus derechos y hay que garantizar un buen consumo. Entonces se habla del consumo recreativo o social. Pero tenemos que tener en cuenta que estamos en un país con el 45% de pobreza y las estadísticas a nivel nacional dicen que el 50% de los adolescentes no están en la escuela secundaria, y un alto nivel de personas en la indigencia”.

En ese contexto, “tenemos que tener en cuenta que en nuestra sociedad el consumo de sustancias es un problema social y las repercusiones que tiene en la persona que consume pero también en las familias es muy fuerte. Hay chicos que en cuestión de meses pasan del consumo social a ser adictos”, enfatizó Belay.

“Tenemos a los pobres llenando cárceles, pero no tenemos campañas de prevención, el sistema de salud no recibe a los adictos, tampoco elabora estadísticas. Entonces no se trabaja en la prevención, tampoco en la asistencia, por eso estas cosas van a seguir empeorando”, aseguró el sacerdote.