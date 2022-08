Uno de los dos acusados de matar a Alejandro Guerra (31) un joven con retraso mental y problemas psiquiátricos que fue degollado y recibió 15 puñaladas (la mayoría en el abdomen), empezará a ser juzgado desde el próximo 11 de octubre de 2020 por los jueces de la Sala II de la Cámara Penal, integrada por Silvina Rosso de Balanza, Maximiliano Blejman y Juan Bautista Bueno, confirmaron ayer fuentes judiciales. El acusado en cuestión es Axel Tobías Joel Zárate Quiroga (20). El otro imputado, Esteban Alexis Montaña (18) quien era menor cuando ocurrió el crimen y estuvo internado alrededor de un año en un instituto de menores hasta que recuperó su libertad y volvió a caer días atrás, sospechado de ser uno de los cuatro jóvenes que dañaron a pedradas tres colectivos y un camión en inmediaciones del cruce de Ruta 20 y Zapata, en Las Chacritas, 9 de Julio.

'Queremos perpetua, la pena máxima para los dos porque mi hermano era buena gente, no se merecía que lo mataran así. No entiendo cómo es que Montaña (Esteban) estuviera libre con lo peligroso que es, queremos que no lo liberen y pague con perpetua por lo que hizo', dijo ayer Ariel Guerra, que fue padrastro de Montaña.

Justamente esta cercanía de Montaña con Alejandro Guerra fue lo que los contactó en un cumpleaños de un familiar en común. Luego de esa fiesta, se fueron a una casa deshabitada en Las Chacritas con Zárate Quiroga y todo indica que allí lo mataron el 15 de octubre de 2020 para robarle su moto Appia 150cc, vendida luego a un obrero en Caucete.

El delito que le atribuyen a Zárate Quiroga es robo agravado por el uso de un arma y homicidio criminis causa, castigado con perpetua.