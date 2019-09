Un alumno de un instituto terciario de la ciudad de Reconquista, en Santa Fe, denunció que fue acosado por un profesor de la carrera de educación física que le pide sexo a cambio de aprobarlo en los exámenes.

En la denuncia, que fue radicada por un joven, identificado como Tobías R., de 23 años, acusó a Víctor G., de 55, docente del Instituto Superior de Profesores número 4. Además, afirmó que son varios los compañeros que sufren la misma situación.

“Lamentablemente, como es profesor de varias materias, nadie se anima a denunciarlo”, expresó, aunque aportó los nombres de tres testigos.

El estudiante aseguró que desde mayo pasado fue acosado varias veces por el docente, especialmente en los días previos a exámenes y una vez entregada la nota. Además, indicó que en varias ocasiones lo invitó a la casa para charlar sobre lo que consideraba que le faltaba para aprobar las pruebas.

“Accedí a la casa, la primera vez, pero me abrazaba, me decía que tenía algo extra que hacer si quería aprobar la materia”, contó Rizzieri en declaraciones publicadas por un matutino.

“Al ser varones nadie se animaba a denunciarlo. En mi caso, me animé, con el apoyo de mi familia, porque tuve cuatro intentos para recibirme y siempre me ponía una excusa para desaprobarme y después me invitaba a la casa para explicarme y corregir los errores”, agregó.