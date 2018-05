La Policía anoche trabajaba tomando pruebas. En el piso de la casa y del negocio, y también en la camioneta, quedaron manchas de sangre del ladrón herido de bala.

"Si no hubiese sido que tenían de escudo a mi mujer, en mi casa quedaban tres cadáveres. Estoy harto, ya me robaron 15 veces. Ando armado las 24 horas. Tienen que estar muy locos para venir a robar a mi casa. Si se meten con mi familia estoy dispuesto a matar". Lo dijo ayer Rodolfo Álvarez (41) tras el dramático asalto que sufrió la noche del domingo en el interior de su casa en Pocito a manos de tres delincuentes que también estaban armados.



Ante la sorpresiva reacción de la víctima, los ladrones, incluso el baleado, decidieron huir y se fueron en la camioneta de Alvarez, que luego abandonaron, indicó la propia víctima.



Todo ocurrió en una casa ubicada en Vidart, metros al Norte de calle 8. Pegado a la casa, Álvarez tiene una distribuidora (conectan por dentro), y dijo que cree que los ladrones fueron en busca del dinero de la recaudación.





Los sujetos irrumpieron en la vivienda sobre las 22. Entraron por la puerta del frente y agarraron desprevenida a la mujer, que estaba pasando el lampazo en la cocina. Después, utilizando a la señora como escudo, fueron en busca de Álvarez. "Gritaban que querían la plata, toda la plata. Apenas escuché eso me fui a esconder al baño del negocio. Y cuando aparecieron no lo dudé: me arrodillé en el piso y les tiré dos veces". Uno de los disparos dio en la zona baja de uno de los malvivientes y lo dejó tirado en el piso. "Al otro no le pude pegar porque le tuve que tirar alto debido a que tenía a mi mujer adelante", comentó el hombre, que no necesitó buscar su arma 9mm porque, cansado de los robos, anda armado hasta dentro de su casa, indicó.



El ladrón herido y sus acompañantes se asustaron y, sin conseguir lo que buscaban, se fueron en la Toyota Hilux del comerciante. Luego la Policía la halló sobre calle 8 cerca de Mendoza. En el piso de la casa y en los asientos de la camioneta quedaron manchas de sangre.



La Policía trabaja para esclarecer el caso y dar con los cacos.