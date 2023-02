Una joven de 18 años fue asesinada y su madre de 47 resultó herida en la ciudad santafesina de Rosario, al ser baleadas por cuatro delincuentes que ingresaron por la fuerza y dispararon contra las víctimas en su vivienda, que fue allanada en 2021 por el homicidio de un adolescente, informaron fuentes judiciales.



Una de las hipótesis policiales vincula el ataque a una posible venganza contra un hermano de la víctima fatal, llamado Mauro, un joven condenado por tenencia de arma, preso desde el pasado domingo por un hecho de violencia de género y con un presunto vínculo con tramas narcocriminales de su barrio. El hecho ocurrió anoche pasadas las 23 en la calle Lima al 2800, del barrio Villa Banana, donde vivían la víctima fatal y su madre.



Voceros del Ministerio Público de la Acusación (MPA) indicaron que los asesinos se trasladaron en dos motos, y que una vez dentro de la casa dispararon sin mediar palabras, por lo que la principal hipótesis es que se trató de un nuevo crimen por encargo o una venganza.



Una vez concluido el ataque, los delincuentes escaparon a toda velocidad, mientras que el caso fue denunciado por testigos al 911. En consecuencia, minutos más tarde se hizo presente personal policial y un equipo médico que constató el deceso de Belén Soledad Paz (18).



Las fuentes revelaron que la joven recibió un disparo en la cabeza que terminó con su vida en el acto, mientras que su madre, Juana Paz (47), recibió disparos en su pierna y brazo derecho, por lo que fue trasladada en un vehículo particular al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), donde permanecía internada en estado reservado.



En tanto, la investigación se encuentra a cargo de la fiscalía de Homicidios de Rosario, desde donde se solicitó la intervención de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), que realizó los primeros peritajes hallando un número aún no informado de vainas servidas, que serán peritadas.



Asimismo, fuentes judiciales recordaron que el domicilio donde anoche asesinaron a Paz, fue allanado en mayo del 2021 a raíz de la investigación por el crimen de Enzo Oscar Moreno, un adolescente de 15 años ejecutado en Valparaíso y Garay mientras jugaba al fútbol.



En aquella oportunidad, los investigadores señalaron el departamento de Paz como posible escondite de Mauro Valentín Paz, acusado de matar a Moreno y vinculado al comercio de drogas al menudeo. Durante aquel allanamiento, las fuerzas secuestraron armas de fuego, entre las que se destacó una ametralladora y más de 200 municiones.



Sin embargo, Mauro quedó luego desligado de la pesquisa por el homicidio del adolescente por “falta de evidencias”, dijeron fuentes del caso. De todos modos, el joven fue condenado a una pena de tres años de prisión condicional, mediante un juicio abreviado, por la tenencia sin autorización de las armas secuestradas en su vivienda, donde anoche mataron a su hermana.



Voceros judiciales indicaron, además, que Mauro Paz fue detenido el domingo pasado en una vivienda de calle Valparaíso al 2400 de Rosario, cerca de su domicilio, donde reside su expareja y un hijo de ambos de poco más de un año. De acuerdo a la denuncia de la mujer, Paz ingresó al inmueble cuando no había nadie y al llegar ella lo encontró. El joven la golpeó con la culata de un arma y la mujer denunció la agresión ante policías que pasaron por el lugar en una patrulla, indicaron las fuentes.



El martes pasado un fiscal acusó a Paz por los delitos de delitos de daño, privación de la libertad, amenazas calificadas y lesiones leves agravadas por ser cometidas en contexto de violencia de género, y la jueza Verónica Lamas le dictó la prisión preventiva por dos años, informó el MPA.