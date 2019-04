Un joven murió a causa de las graves lesiones que sufrió al chocar en su moto contra un ciclista y caer pesadamente al asfalto, en 9 de Julio. La víctima, identificada como Agustín Ibáñez (17), circulaba sin casco y a alta velocidad, dijeron fuentes policiales. Era el segundo de 5 hermanos y trabajaba ayudando a su padre en una gomería, indicaron desde su entorno.



La desgracia ocurrió a eso de las 21.20 del pasado jueves, en el corazón de la villa cabecera de 9 de Julio. Según fuentes policiales, fue cuando Ibáñez guiaba una moto 150 cc por Diagonal San Martín rumbo al Oeste. Esa moto no era de él, sino que se la habían prestado, aseguró ayer un familiar.

Tragedia. Arriba, la moto en la que circulaba el joven. Los familiares se mostraron muy dolidos.





Todo indica que unos metros antes de llegar a la calle Diagonal Sarmiento, muy cerca de la parroquia nuevejulina, el joven motociclista no pudo hacer nada para esquivar a un hombre que circulaba en su bicicleta en el mismo sentido y lo impactó desde atrás, dijeron voceros de la Fuerza.



Tras el impacto, el ciclista, identificado como Salem Alé (71), fue trasladado al Hospital Rawson con distintas lesiones que no pusieron en riesgo su vida. Anoche continuaba internado, pero se encontraba estable y evolucionaba favorablemente.

Agustín Ibáñez, la víctima.

En cambio, la suerte de Ibáñez lamentablemente fue diferente: en la caída golpeó muy fuerte su cabeza contra el cordón del boulevard y todo terminó de la peor manera.



En cuestión de minutos el lugar se llenó de vecinos que se arrimaron para auxiliarlo, pero el joven agonizó unos minutos y falleció. En la familia estaban enojados porque afirmaron que la ambulancia se demoró en llegar.



Efectivos de la seccional 11ma y de la División Criminalística trabajaron en el lugar para echar claridad a las circunstancias del siniestro. El cuerpo además fue trasladado a la Morgue Judicial para la correspondiente autopsia. Una alta fuente policial dijo que todo indica que el joven conducía la moto a alta velocidad, por lo que no le habría dado tiempo a una maniobra de último momento para esquivar al ciclista. En la escena tampoco encontraron ningún casco, elemento que podría haber sido clave en el destino del joven.



Familiares de Ibáñez se mostraron "muy dolidos y conmocionados" por la muerte del joven. Lo describieron como "un chico sano y muy trabajador, que siempre estaba cuando se lo necesitaba". La víctima en su Facebook se mostraba como un aficionado a las motos y a la alta velocidad. Ayer dio vuelta por los medios una frase que posteó en esa red social hace aproximadamente un año: "Si algún día la velocidad me quita la vida, no lloren porque yo iba sonriendo".