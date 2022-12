Un botín multimillonario que entra al selecto grupo de los más voluminosos que se hayan denunciado en San Juan en los últimos años se llevaron ladrones que entraron a robar a una casa de Capital cuando su dueño no estaba. Se hicieron con al menos 200.000 dólares y 300.000 pesos, cifra que trepa a más de $57 millones si se tiene en cuenta el último valor del blue. Esos números en teoría son certeros porque fueron confiados por el entorno de la propia víctima a este diario, pero hay que aclarar que la Policía informó que los dólares sustraídos en realidad fueron 400.000, por lo que, de ser así, el botín ascendería a casi $127 millones (también teniendo en cuenta el cambio del blue), un monto en efectivo descomunal que los investigadores no recuerdan haber tratado en otros casos en los últimos años (ver recuadro). Además, el golpe recobra aún más entidad ya que los delincuentes no sólo salieron de la vivienda con los bolsillos llenos de billetes, sino que también sumaron una pequeña caja de madera con anillos, relojes, pulseras y otras alhajas de oro y plata, todo de gran valor en la actualidad.

La víctima fue un empresario de apellido Pérez, informó la Policía. Según los voceros, se ausentó de su casa del Barrio Los Álamos el último jueves, cuando comenzó el fin de semana XXL. Desde su círculo íntimo dijeron que no salió de la provincia. Lo concreto es que cuando regresó, el viernes a eso de las 7, se encontró con la ingrata sorpresa. Los ladrones aprovecharon que no había quedado nadie y entraron tras violentar una ventana del fondo. El dinero estaba oculto en una habitación, en un lugar al que la víctima cada tanto iba agregando ahorros. El hombre confió que, según sus cálculos, tenía una base de 200.000 dólares, pero que no estaba seguro del total. Esos billetes verdes estaban acompañados de $300.000, mientras que las alhajas que también se llevaron los delincuentes estaban aparte, en una cajita de madera.

Los investigadores dan por hecho que existió un entregador, pero en la familia dicen que pudo ser al azar. Lo que se sabe es que son varias las divisiones de la Policía abocadas al caso, que al cierre de esta edición no tenía sospechosos detenidos.

Un antecedente reciente y similar

Entre los antecedentes recientes figura el golpe del 21 de febrero del año pasado en el céntrico Edificio "Derby", en Santa Fe al Oeste de Entre Ríos, Capital. Allí, de unas oficinas del excandidato a gobernador Martín Turcumán, sustrajeron 350.000 dólares y 5.000 euros (esos números figuran en los expedientes judiciales, pero en un primer momento se habló de que eran 700.000 dólares y luego 400.000). Además, de otras oficinas robaron 62.300 dólares y $159.000, según la Justicia.