Alexis Morales cumplirá 31 años el próximo sábado y el aniversario seguramente lo tendrá ocupado en resolver una situación complicada: ver cómo hace para arreglar su casa y reponer los aparatos, muebles, la ropa y el calzado que le consumió un repentino incendio ocurrido alrededor de las 20,30 del martes en su casa de la manzana 4 en el populoso barrio Valle Grande, en Rawson. El propio joven, que pidió no tomar fotos de los destrozos causados por el fuego, contó que estaba con su esposa y sus dos hijos más pequeños, un varón de 3 y una nena de 1 año y medio, cuando los sorprendieron las llamas del único dormitorio que ocupan pues en el otro intentan por ahora armar un kiosco. "Los niños estaban jugando en el patio del fondo y yo con mi señora acá (en la cocina comedor) cuando vimos las llamas. No hubo tiempo casi para nada, pero gracias a los vecinos y a los policías de la seccional 35ta que nos ayudaron a apagar el fuego... perdimos una cucheta, una cama, un televisor, un aire acondicionado, la heladera, toda la ropa y el calzado. Lo jodido es que estoy sin trabajo, pero ya veré cómo me las arreglo porque no quiero que me regalen nada", dijo ayer Morales.