Michelle Notagay sobrevivió hace casi cuatro años a un intento de femicidio. No le fue fácil recuperarse de las heridas físicas y psicológicas, pero volvió a apostar al amor. Sin embargo, su nuevo esposo también es un violento y Michelle volvió a sufrir. El hombre con el que se casó tras aquel primer episodio traumático, la golpeó brutalmente cuando ella quiso poner fin a la relación.

La joven modelo chaqueña relató en las últimas horas en su perfil de Facebook la agresión que sufrió en su departamento de Recoleta. A pesar de ya estar separada de su última pareja, el médico Andrew Allen Feliz Moreira, lo llamó porque tuvo síntomas similares a los del coronavirus.

“En medio de la consulta me planteo regresar a estar juntos y cuando le dije que no, me golpeó muy fuerte”, relató. Según su testimonio, el acusado también la tomó por el cuello y trató de ahorcarla. Ahora, la modelo está medicada por los golpes que tiene en el cuerpo y la cabeza.

“Es muy triste pasar por segunda vez lo mismo, la policía vino porque grité por la ventana a una pareja que paseaba el perro y llamaron ellos, mi vecina también me ayudó porque escucho todo y es testigo” , escribió en la red social.

Tras presentar la denuncia contra Moreira, la modelo remarcó que buscará lograr que la Justicia le imponga una restricción perimetral a su ex y que le brinde a ella un botón antipánico, para evitar que las agresiones se repitan.

La primera vez que Michelle sufrió la violencia de género fue en 2016, cuando su primer marido, José María Slapak, intentó asesinarla a puñaladas en el tórax y en el hombro.

El intento de femicidio

A fines de noviembre de 2016, en el barrio porteño de Recoleta, Slapak golpeó y apuñaló Michelle Notagay, quien llegó con heridas cortantes al Hospital Alemán, ubicado en la avenida Pueyrredón al 1600. El agresor la acompañó hasta el lugar y mientras la joven era asistida, escapó.

Después, Stepak admitió su responsabilidad ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 17 de la Capital Federal y, en 2018, la Justicia lo condenó a 10 años y seis meses de prisión por los delitos de “privación ilegítima de la libertad agravado por coacción, intento de homicidio doblemente calificado por ser relación de pareja y por violencia de género en grado de tentativa y amenazas agravadas todo en concurso ideal”.

La pena la dio a conocer la propia víctima a través de la red social Facebook, donde agradeció también el trabajo de sus abogados.

