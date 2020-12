Esta mañana, el Jefe del D5, Carlos Avella, confirmó que una pareja vecina del casero asesinado ayer en Médano de Oro quedó detenida sospechada por el crimen del casero.

Las fuentes del caso no vincularon directamente a la pareja con el asesinato, pero sí confirmaron que fueron detenidos como "sospechosos".

En horas de la mañana del día jueves, un chico de 13 años encontró a Francisco "Paco Archilla", un pensionado de 60 años con retraso mental con al menos 5 puntazos en el comedor de la vivienda que cuidaba en Calle 6 y Ramón Franco, Médano de Oro.

La primera hipótesis que se barajó fue la de una posible muerte en ocasión de robo, aunque horas después, el caso sufrió un giro y se apuntaba a un "crimen pasional". Finalmente luego de tomar declaraciones, la familia de Archilla apuntó luego contra una mujer que vive al lado.

La hipótesis del robo fue descartada de plano luego de que la bicicleta, una radio y un televisor, junto a otras pertenencias de Archilla no fueran sustraídas de la vivienda. Sin embargo, tampoco se descarta la teoría de un crimen relacionado con algún vínculo sentimental, indicaron.

Personal de Policía Científica en la escena del crímen.

En esa línea, dos hermanastras de Archilla lanzaron explosivas declaraciones contra una vecina. "Andaba con la mujer de al lado, ella tiene marido pero lo buscaba, ella venía y se le metía, le sacaba plata, le pedía que le comprara cosas. Él me lo contó la semana pasada, me dijo que ella le decía que lo quería. Apenas me avisaron que lo habían matado pensé en que ella y el marido le hicieron una cama para robarle", arremetió Rosa, mientras su hermana Claudia asentía cada palabra.

La apuntada por ellas ayer fue llamada a declarar, pero los investigadores hicieron lo mismo con otros vecinos, buscando indicios sobre movimientos extraños en las horas previas al homicidio. De esos testimonios surgió la versión de que dos hombres en moto anduvieron por la zona en la noche del miércoles, preguntando por "Paco". Por el momento esa es una de las pocas pistas con las que cuentan los pesquisas de la sección Homicidios. Hasta anoche, no había ningún detenido, ni tampoco los investigadores tenían previsto algún allanamiento.