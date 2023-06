Un peluquero de 22 años fue detenido el último miércoles y ahora el juez de Garantías, Juan Gabriel Meglioli, ordenó que permanezca durante dos meses con prisión preventiva domiciliaria, mientras Fiscalía lo investiga por la presunta violación de su prima (hoy de 13 años) quien, según su mamá, le contó haber sido atacada entre 3 y 5 años atrás.

El sospechoso había sido denunciado justamente por la madre de la menor el pasado 14 de junio, luego de que su hija le comentara que en una ocasión su primo la había violado en el comedor de su casa.

Los investigadores de la UFI CAVIG dirigidos por el fiscal Nicolás Schiattino y la ayudante fiscal, Roxana Fernández, no pudieron constatar hasta ahora si la menor presenta o no las lesiones de un ataque sexual, porque en las tres ocasiones en que un médico intentó revisar a la niña, atravesaba su ciclo menstrual, indicaron desde Fiscalía.

Que no se supiera si presenta o no lesiones y tampoco cuando ocurrieron los hechos (la niña le habría dicho a su madre que todo pasó entre 3 y 5 años atrás), fueron algunos de los cuestionamientos de los defensores Fernando y Josela Echegaray Moya sobre el planteo fiscal y, principalmente, a la hora de oponerse a que le dictaran 4 meses de prisión preventiva a su cliente, pues consideraron que Fiscalía se apoyó en el supuesto de que no recibiría una pena en suspenso y que esa sería una presunción de que se fugará o entorpecerá la investigación, sin acreditarlo con evidencia.

La defensa también se opuso al plazo de 1 año para investigar que pidió Fiscalía (propuso 6 meses), pero el juez finalmente le aplicó 2 meses de preventiva domiciliaria al imputado, concedió un plazo de 8 meses para investigar el caso y ordenó que la niña se entrevistada por psicólogos en el ANIVI. La veracidad o no de la versión de la menor, es clave para el futuro de su primo.