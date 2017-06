Margarita Stolbizer y su familia pasaron una noche de terror, después de que dos ladrones armados asaltaran su casa por la madrugada en su casa de Castelar y secuestraran a Juan Laprovittola, su hijo menor, durante media hora. Luego lo devolvieron, entraron a la casa y se llevaron plata y una camioneta, además de otars pertenencias de la diputada, que estaba en la vivienda.

"Fue una noche muy difícil: secuestraron a mi hijo y lo encañonaron en la cabeza", dijo la diputada, que contó que le cruzaron un auto a su hijo en la puerta de su casa se lo llevaron. "Llamaron para pedir rescate pero estábamos durmiendo y, como no respondimos, vinieron a casa", explicó. Los ladrones entraron en su habitación y se llevaron relojes, joyas y plata. "Fue un robo al voleo, todos estamos expuestos pero no tengo custodia", indicó.

"Nos hicieron tirar al piso y amenazaban constantemente a mi hijo", contó la legisladora, que dijo que los ladrones llegaron con un auto de alta gama. "No nos pegaron, estaban armados y a cara descubierta", indicó Stolbizer, que denunció que hace una semana secuestraron cerca de su casa al hijo de una amiga suya. "Fue al voleo, es parte de la inseguridad que vivimos", afirmó.

"Ver a mi hijo con un arma en la cabeza me conmocionó: pedían plata, plata, plata", dijo la diputada, sobre la escena de terror que pasaron en su casa, donde los ladrones no estuvieron más de diez minutos, de acuerdo al testimonio de Stolbizer.

La líder del Partido GEN también remarcó que “nunca” le “pareció necesario tener custodia” porque vive y pasa “las mismas cosas que pasamos todos”. “Es parte de la inseguridad que estamos viviendo en estos momentos: lo que me pasó a mí es lo que les pasa a muchos otros vecinos que no tienen la posibilidad de contarlo como tengo yo”, sentenció Stolbizer, quien subrayó que “son cosas que no se resuelven de un día para el otro” y “tampoco se resuelven con más policías en la calle”.

La diputada contó que la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, le trasmitió un mensaje por medio del ministro de Seguridad provincial, Cristina Ritondo; y el jefe de Policía, Fabián Perroni, quienes se comunicaron con ella para trasmitirle que “todos están a disposición, acompañan”. “Es la desgracia que tenemos todos cuando uno termina conformándose y diciendo “estamos todos bien”“, expresó la dirigente, quien en los últimos días oficializó una alianza electoral con su par del Frente Renovador Sergio Massa. En diálogo con la prensa en la puerta de su domicilio, Stolbizer descartó que el episodio estuviera relacionado a su rol político, al enfatizar que “fue al voleo absolutamente” y que los secuestradores “estaban a cara descubierta”.



La Argentina viene envuelta en episodios de este tipo hace muchos años y esto demuestra la ineficacia de todas las estructuras políticas, policiales y judiciales y obviamente la corrupción, porque cuando hay narcotráfico y delito en tantos lados eso se cuela”, indicó. Stolbizer alertó que “uno tiene que tomar demasiadas medidas” para evitar este tipo de hechos “hasta que las cosas cambien”, al tiempo que señaló que “cuando uno entra a su casa tiene que estar mirándose y cuidándose permanentemente”.