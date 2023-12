La vida de Florencia Yanzón (27) recibió hace poco más de un año una trompada tan inesperada como aterradora. El sábado 17 de diciembre del 2022, día en el que cumplían su primer aniversario de casados, su esposo murió a causa de las lesiones que sufrió en un choque. Ella sobrevivió y ahora, mientras se desarrolla el juicio contra la otra automovilista y a días de conocerse la sentencia, junta fuerzas para pedir justicia.

El siniestro que le costó la vida a Rodolfo "Rodi" García Olivieri (32) ocurrió en Pocito. El penitenciario falleció al chocar el auto que conducía contra una camioneta. Estaba casado con Florencia, también penitenciaria, quien lo acompañaba en el Volkswagen Gol Trend, al igual que una prima de ella llamada Yasmín Rojo (21). Los tres habían pasado el día en una casa con pileta y regresaban cuando, a eso de las 21.30 del viernes 16, impactaron contra una Ford F-100 que guiaba Carmen Alcaraz (47), docente actualmente enjuiciada por el caso.

Olivieri, Yanzón y Rojo circulaban por Maurín hacia el Sur, mientras que la otra conductora lo hacía por Calle 7 rumbo al Oeste. El choque fue violento, al punto que el frente del Gol Trend terminó destruido y la camioneta adentro de un zanjón, a un costado de la calle. El penitenciario se llevó la peor parte, pues sufrió graves lesiones que lo sentenciaron a eso de las 3 de la mañana del sábado, cuando estaba internado en el Hospital Rawson.

Desde ese momento la vida de Florencia se derrumbó. Ahora, pasado un año, siente las secuelas -físicas y psicológicas- de tremendo golpe. Pero sabe que este miércoles, cuando se conozca la sentencia del juez Rodolfo Figuerola, puede sentir algo de alivio y la paz que tanto busca.

Al respecto, el último viernes asistió a Tribunales para declarar como testigo. Y por primera vez se encontró cara a cara con la imputada Alcaraz. "Me hizo re mal. Me miraba, todo el tiempo me miraba... ella estaba como si no hubiera pasado nada y eso me dolió un montón", admitió Florencia. Agregó que esa mujer "me arruinó la vida" y que luego de eso "no fue capaz ni de mandarme un mensajito en todo este tiempo. Si ella me hubiera hablado yo jamás la hubiese atacado ni nada por el estilo".

"Espero que se haga justicia, que la señora se haga cargo de lo que hizo, del daño que cometió", pidió. A su vez, aclaró que sabe que las condenas por homicidio culposo suelen ser de ejecición condicional (sin encierro), pero se sinceró al afirmar que "me gustaría que la pena sea efectiva". Según la chica, su teoría y la del fiscal Francisco Pizarro (UFI Delitos Especiales) es que ellos tenían la derecha y por lo tanto el paso, y que Alcaraz transitaba a elevada volcidad. "Fue un impacto muy fuerte", recordó.

"No puedo creer como el año pasado era la fecha más feliz de mi vida y que en un año después sea la más horrible" Florencia Yanzón

Florencia actualmente está bajo tratamiento psiquiátrico, tiene licencia en el trabajo y toma medicamentos para poder sobrellevar el dolor. También quedó con problemas físicos, sobretodo en la pierna izquierda (tuvo fractura de fémur), donde le colocaron una prótesis. Dice que, luego de 10 días de internación, prácticamente tuvo que apredender a caminar de nuevo y que al día de hoy las secuelas le juegan una mala pasada: no puede caminar bien, cuando lo hace le duele la pierna y todavía no pude correr.

Con el tiempo espera recuperarse al cien por ciento, aunque sabe que será prácticamente imposible cerrar la herida del corazón. "Quiero que la condenen, que se haga justicia. Yo sé que nada me lo va a devolver, pero que la señora se haga cargo de lo que hizo", insistió, con la voz quebrada.