Cansada de los empujones, los gritos y las amenazas, una mujer decidió denunciar públicamente a su expareja. Según dijo, un golpe de puño, que le dejó marcas visibles en el rostro, fue el detonante para contar el calvario que vive desde hace meses.

La chica, madre de dos hijos de 6 y 4 años, relató en los micrófonos de Radio Sarmiento, después de publicar su historia en Facebook, cómo fue el ataque sufrido anoche en su domicilio. “Se bajó, me tiró la piña y me dijo que me iba a matar. Siempre me insultó, me pateaba o empujaba, pero nunca me dejó una marca como ahora”, dijo.

Según su relato, ya denunció la violencia sufrida en tres ocasiones y reclamo: “quiero que salga rápido la perimetral”. "Anda suelto como si nada, nunca lo detuvieron", agregó al tiempo que expresó que nunca recibió la contención necesaria en la Comisaría de la Mujer.