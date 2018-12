Elina Castán no aguantó un nuevo episodio de violencia por parte de su expareja y decidió contarlo en las redes sociales. Es que según relató la sanjuanina, viene siendo hostigada y maltratada hace más de dos años y el último hecho dejó a su ex tras las rejas.

Todo sucedió el miércoles cuando, pese a la orden de restricción de acercamiento que pesa sobre el hombre de apellido Medina, se hizo presente en el lugar en el que la joven estaciona días tras día su auto.

"Anduvo 2 cuadras pasándose de carril a carril y en la puerta del Instituto Cervantes clavó los frenos para que lo colisione de atrás, logre esquivarlo y me encerró entre su auto y el cordón. Se baja y me dice que va a llamar a la policía porque le choque el auto algo que nunca sucedió... Vuelvo para subirme al auto me agarra del pelo y me dice 'Espera a la policía conmigo porque hoy te vas a morir' ", escribió la mujer.

La mujer afirma que logró subir a su vehículo, pero el hombre continuó siguiéndola por varias calles del centro hasta llegar a Cereceto antes de Avenida Rioja, en Concepción. "Me empuja hacia el carril opuesto quede de frente a todos los autos que venían por Rioja. Me baje deje el auto en el medio de la calle y corrí. Me fui hasta la comisaria Segunda y pedí por favor a un oficial que me acompañe hasta donde deje el auto", agregó.

En ese momento, el hombre afirmó que la mujer lo había chocado e intentaba escapar. Los uniformados comprobaron que el siniestro no había existido y detuvieron al hombre por incumplimiento a la orden de restricción y por amenazas.

"Él ya ha demostrado que ninguna medida lo frena y no le interesa estar preso. Sigo expuesta y desprotegida. Es una persona cínica,manipuladora y sumamente violenta", concluyó la mujer.

La detención del hombre, quien todavía está tras las rejas, fue confirmada por fuentes policiales a DIARIO DE CUYO.

"Esto tiene que terminar quiero vivir sin miedo y moverme como siempre lo hice", escribió desesperada.

El desgarrados relato de Elina se da en medio de la ola de denuncias y reclamo contra la violencia de género que se desataron tras acusación contra el actor Juan Darthés y que permitió que muchas mujeres se animen a contar el calvario que viven día tras día.