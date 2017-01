‘Voy a seguir atendiendo. A mí no me van a ganar. Pero es una pérdida muy grande y por ahora no voy a abrir porque no tengo qué vender’.



Lo dijo Verónica Álvarez, dueña de una tienda de ropa femenina en Santa Lucía que fue desvalijada. La mujer tiene su local en la parte delantera de su vivienda y el día del robo se había ido a un cumpleaños.



En la casa quedó un hijo, pero ese chico cometió el error de no activar la alarma. Y ese descuido fue aprovechado: aparentemente los ladrones doparon a 2 perros y luego movieron el sensor de una luz del frente del comercio.



Después rompieron una ventana y se lastimaron sacando los pasadores que trababan la puerta. Una vez dentro, se alzaron con $50.000 en prendas de vestir, precisó la damnificada. Tras el ataque, efectivos de la Brigada Norte detuvieron a 2 sospechosos y ayer seguían investigando para dar con la ropa robada, informó la Policía.



El hecho trascendió ayer, pero ocurrió entre la noche del sábado y la madrugada del domingo en calle Pueyrredón 691, en el Bº Camilo Rojo.



Álvarez contó que el sábado salió con su marido al cumpleaños y su hijo de 17 años se quedó jugando videojuegos. ‘Con el aire acondicionado y el ruido, no escuchó nada. Y como él estaba en casa, no puso la alarma’, precisó la mujer.



En eso, los ladrones robaron 30 vestidos de noche, 6 pares de zapatos, 6 pares de zapatillas, remeras, jeans, 4 carteras y bijouterie. Recién a las 13 del domingo, la mujer descubrió el ataque. ‘Tenemos 2 perros adelante y son muy guardianes. Parece que los doparon antes de entrar a robar’, dijo la damnificada.