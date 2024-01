El pasado domingo 21 de enero, alrededor de las 20:30 horas, una discusión en un departamento del Barrio Manantiales de Capital escaló peligrosamente cuando un sujeto, visiblemente enfurecido, atacó brutalmente a su pareja luego de que ella expresara su deseo de poner fin a la relación.

La pareja, que había estado compartiendo un momento tenso, se trasladó al dormitorio, donde Matías Alejandro Quintero intentó mantener relaciones sexuales a pesar de la clara negativa de su compañera.

Luego, enfurecido, el hombre la sujetó fuertemente del cuello, impidiéndole respirar y profiriendo amenazas de muerte: "Te voy a matar, si no sos mía no vas a ser de nadie. Yo me voy a matar y vos te vas a ir conmigo porque al Penal no voy a ir".

Además, el imputado le exigió el celular a la víctima para revisar supuestos mensajes, mientras continuaba la agresión física y verbal. Ante el temor por su vida, la mujer logró zafar temporalmente, pero fue nuevamente atacada, golpeada contra la pared y sujetada por el pelo.

Finalmente, la damnificada pudo escapar de la habitación y buscar ayuda, llegando a la Comisaría 3°. En su camino, se encontró con un móvil policial y solicitó auxilio.

El personal policial llegó al departamento y, al escuchar ruidos desde adentro, descubrió que Quintero intentaba huir saltando por la ventana, resultando gravemente herido en la caída.

Quintero fue aprehendido y trasladado al Hospital Rawson con la intervención del servicio de ambulancias. Este martes hubo una audiencia y se pasó a un cuarto intermedio, donde el sujeto está acusado de lesiones leves agravadas por el vínculo en contexto de violencia intrafamiliar y de género y amenazas en concurso real.