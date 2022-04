Una familia en el Barrio Conjunto V, departamento Rivadavia, fue víctima de un robo durante la madrugada de este sábado, una desagradable experiencia que viven por sexta vez en poco más de un año y medio, según afirmaron.

Aprovechando que no había nadie en la vivienda, en esta ocasión, violentaron unas barras de una puerta reja para luego romper la puerta de acceso. La alarma alertó a los vecinos que, pudieron observar a delincuentes muy jóvenes, sin disitnguir sus rostros, según describieron a los damnificados. "Tenemos miedo a represalias, por eso preferimos no identificarnos, pero realmente es una situación muy angustiante", afirmó una mujer que habita en la vivienda. "Mi padre ya radicó la denuncia en la comisaría de acá, en La Bebida, y ahora nos pasaremos la noche haciendo guardia porque hoy no tenemos para arreglar la puerta rota", agregó.

Solución provisoriaen la casa, hasta que puedan realizar la reparación completa.

Insistió en que los robos son moneda corriente en la zona. "En esta ocasión se llevaron un calefón y estuvieron hurgando en la ropa y en la cocina, dejaron todo hecho un desastre", se lamentó la damnificada, que concluyó: "Necestamos otra garita de la policía como la que está del otro lado de la avenida o alguna solución porque e la noche, con la oscuridad que hay acá, esto es tierra de nadie".