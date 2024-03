Un Técnico en Higiene y Seguridad que tiene 34 años, empezó a ser formalmente investigado por supuestos ataques sexuales cometidos contra sus hijos (dos nenas y un varón); los hechos habrían ocurrido en el último año y medio, tras la separación de los padres. El juez de Garantías, Javier Figuerola, ya concedió un plazo de 6 meses para investigar al fiscal Duilio Ejarque y el ayudante fiscal Benjamín Spatzer (UFI ANIVI). Los tres menores (de 8, 5 y 3 años) ya le contaron a una psicóloga que eran manoseados y sometidos a otras prácticas por parte de su papá, cuando lo visitaban. El sospechoso no está detenido (es defendido por Agustín Idemi), porque un médico no detectó lesiones en los chicos y aún resta que todos sean sometidos a las pericias psicológicas que servirán para determinar si mienten o no, o si fueron influenciados.

El hecho fue denunciado por la madre de los niños el pasado 11 de diciembre.