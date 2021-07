Un terrible accidente de tránsito ocurrido a primera hora en Catriel, Río Negro, terminó con la vida den matrimonio sanjuaninos. Pablo Correa y su esposa Sandra Fuentes eran de Albardón y regresaban a la provincia a bordo de un auto Crevrolet Corsa, junto a dos de sus hijos, cuando chocaron de frente con un Toyota Corolla.

Horas después de conocerse la tragedia, Florencia, una de las hijas de la pareja, escribió un doloroso mensaje en las redes sociales.

"Estoy destruída, tengo el corazón partido en mil pedazos. La vida se llevó a mis pilares, se llevó a mis padres, MI MAMÁ, MI PAPÁ. Me parece una mentira, no quiero aceptarlo, no puedo aceptarlo. Los amo eternamente, QEPD", publicó la joven, junto a varias fotografías.

Además, informó que sus hermanos sufrieron fracturas pero se encuentran estables, hospitalizados.

El siniestro se produjo cerca de las 7:30 sobre Ruta Nacional 151, a la altura del kilómetro 98. Como consecuencia del siniestro también murió el acompañante del otro vehículo y el conductor se encuentra en grave estado.